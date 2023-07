Sin duda, el verano es un momento muy especial, no sólo para descansar y “reponer pilas” después de un año de duro trabajo, sino también para reconectar con los amigos, con la familia y, por qué no, con uno mismo. Un momento muy especial que también están disfrutando todos nuestros famosos, que no dudan en enseñarnos a través de sus redes sociales algunos de sus momentos más “top” disfrutando del verano.

Eso sí, cada uno de nuestros famosos decide hacerlo a su manera: desde el espectacular posado de Juan Betancourt en su escapada a Ibiza con los amigos, hasta el momento tan especial que está viviendo Cristina Pedroche con su recién estrenada maternidad.

Verano que, en el caso de Kiko Jiménez, de momento está siendo muy familiar; eso sí, con la familia de su chica, Sofía Suescun, con la que se nota que Kiko tiene un gran apego. Tanto, que el extronista no duda en mostrar algunos de sus momentos más veraniegos con su “suegra”, Maite Galdeano, con quien tiene una relación tan buena que, sin duda, genera muchas envidias. Y es que, a pesar de que dicen que es difícil ganarse a la suegra, la verdad es que esta tarea Kiko Jiménez parece haberla superado. Y con matrícula de honor.

Así pues, este sábado por la tarde, el tiempo ha acompañado para pasar un día de sol, terraceo y piscina (aquellos que puedan, claro). Un momento que, queridos cotillas, Kiko Jiménez, Sofía Suescun y Maite Galdeano han aprovechado para ponerse aún más guapos, y demostrar que, a pesar de las altas temperaturas, nunca es un mal momento para una sesión de self-care y, sobre todo, de cuidado de la piel.

¡Ni cortos ni perezosos! Los tres se han puesto manos a la obra, tirando de unas mascarillas hidratantes en el rostro para tener la mejor de las pieles este verano. Una sesión de cariño a su piel que Kiko ha compartido con sus seguidores a través de diversas stories en sus redes sociales, en las que él mismo aparece con la máscara puesta en la cara.

COTILLEO

