«El Kirchnerismo es una organización política criminal». Lo denunciamos desde antes de la llegada al poder nacional de los Kirchner en 2003, cuando la

democracia fue reemplazada por una autocracia neopresindecialista.

Ese despiadado populismo, impregnado de las condiciones peculiares del matrimonio dinástico que instauró este régimen, siempre mantuvo un patrón que configuro esta especie de locura que todos los argentinos hemos padecido en mayor o menor medida. Hablo de la mentira, el cinismo, el pillaje y el robo como forma de hacer política, como concepción de la política.

Recuerdo que cuando hablaba del kirchnerismo como «organización política criminal en 2003», una inmensa mayoría no me creía y hasta me atacaba. Les parecía una barbaridad esa afirmación.

Nunca me impactó esa actitud. Las personas, en ocasiones, les hacen decir a sus deseos algo diferente a lo que la historia y la verdad les muestran y, se cierran, sin estar dispuestos a escuchar y extraer trascendentales lecciones del pasado en beneficio del país.

Hubo un tiempo, en esta historia, en el cual la sociedad quito la mirada del mal. Por miedo, autocensura, benevolencia, autocomplacencia, oportunismo, calculo, conveniencia, connivencia, por intereses o por complicidad y colaboracionismo. Son procesos dolorosos. Crecer es necesario pero doloroso. Es tan culpable quién comete el crimen, como el que lo consiente. Sin el brazo ejecutor los delirios de Cristina nunca se hubieran concretado.

NOTICIAS ARGENTINAS

