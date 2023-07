Terelu Campos conserva su puesto de trabajo como bloguera de Lecturas y es uno de los proyectos que le ayudará a salir adelante después de la repentina desaparición de Sálvame. Mercedes Milá ha estado en el último Viernes Deluxe y delante de Terelu ha corroborado lo que en su momento contó Belén Esteban. Cada vez son más los que sostienen que la cancelación del espacio que presentaba Jorge Javier Vázquez responde a cuestiones políticas. Sea como sea, la hija de María Teresa Campos reconoce que está muy afectada y bastante asustada por su futuro porque ahora tiene que mantenerse firme para poder ayudar a su madre y no puede fallar en nada. Terelu ha explicado en el espacio citado en líneas anteriores que la última comida que realizó el equipo de Sálvame no fue tan idílica como todo el mundo pensaba.

La hermana de Carmen Borrego reconoce que hubo momentos de tensión, algo que ha sorprendido bastante al público porque todo el mundo creía que Sálvame era como una gran familia. Así es. El programa ha terminado para siempre porque su versión nocturna también ha desaparecido para dar paso a un nuevo formato que estará presentado por Sandra Barneda. La presentadora tomará las riendas de una situación bastante complicada porque el público de Sálvame es muy fiel y se ha movilizado en las redes sociales para hacer un boicot a todos los espacios que ocupen la franja horaria que antes lideraba Jorge Javier Vázquez. Por otro lado, podemos hacer referencia a los nuevos rumores que hay en torno al presentador.

Se ha hablado mucho de la situación que atraviesa Jorge Javier Vázquez y en estos momentos estamos en disposición de afirmar que el presentador está de vacaciones con su ex novio Paco, pero eso no es lo que nos interesa. Lo realmente importante es que un conocido medio ha publicado una noticia muy importante para su futuro profesional. Jorge Javier Vázquez podría presentar un programa diario de una hora de duración que competirá de forma directa con Pablo Motos. La cadena todavía no lo ha corroborado, pero todo hace pensar que el comunicador tiene un nuevo proyecto y que ha desaparecido entre otras cosas para no comentar nada al respecto.

>Terelu Campos ha explicado que los colaboradores de Sálvame tienen un chat que en su momento crearon para ayudar a Chelo García Cortés. La colaboradora tuvo una lesión y estaba atravesando un momento muy complicado, así que sus compañeros pensaron que era una buena opción. A través de ese medio han organizado una cita que posteriormente publicaron en las redes sociales para que los seguidores del programa comprobasen que las relaciones estaban más vivas. Que nunca por eso ha sorprendido tanto Terelu, quien ha reconocido que en esta reunión también hubo momentos bastante.

«Os voy a contar cómo surgió la idea. Semanas antes de que Chelo García-Cortés se operara de la cadera, los colaboradores hicimos un chat titulado Por Chelo» para ponernos de acuerdo y ayudarla el tiempo que estuviera de baja. Esto os lo digo para contextualizaros lo que os voy a contar ahora. En ese chat no estábamos todos, pero sí la mayoría. De modo que empezamos a planear esta quedada en ese grupo y ya sabéis lo que pasa: unos pueden y otros no, porque están de viaje, están ocupados o porque no les apetece. Cada uno tiene sus motivos», ha escrito en su blog.

COTILLEO

