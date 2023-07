Desde hace das, los alumnos de la escuela de Comercio N 2 Dr. Manuel Belgrano de la ciudad de Palpal piden mejores condiciones edilicias, pero ante la falta de una solucin como explic una alumna, decidieron realizar una sentada en el establecimiento.

protesta en la escuela comercial N2

Mara habl con Canal 7 de Jujuy sobre la situacin que atraviesan y explic: es el tercer da que estamos con la sentada porque no tenemos mejoras. Queremos que se haga presente la ministra de Educacin o alguien del ministerio porque no es posible que sigamos as.

Aclar que a pesar de estar con candados dejamos entrar y salir al personal, no tienen obligacin de quedarse. Asimismo, coment la mayora de los estudiantes de los tres turnos estamos unidos, vamos a seguir con la medida todo el da.

La joven estudiantes asegur que esta medida tambin los afecta porque queremos tomar clases y suspendimos actividades de la escuela porque no estn las condiciones dadas para que sigan las actividades por las condiciones del colegio.

estado de las puertas del comercial N2

Pedimos arreglos en los baos y los techos que estn con gotera, las paredes tienen humedad. No podemos hacer educacin fsica porque el paso est alto y solicitamos que lo corten por el brote de dengue que circula ya que hay agua empozada y est lleno de huevos. Las ventanas estn rotas, detall sobre las dificultades que tienen al momento de estudiar.

condiciones del techo en la escuela comercial N2

En el da de maana, Mara inform que se concentrarn a las 8 de la maana en las puertas del colegio y marcharn desde las 9 hs hasta el ministerio de Educacin para obtener respuestas.

sector del Comercial 2 inundado