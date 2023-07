El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta presentó sus propuestas para bajar la inflación y afirmó que el objetivo, en caso de llegar a la Casa Rosada, es «llegar al déficit cero el primer año».

«Hoy ir a un supermercado, a un almacén de barrio, es una angustia, un dolor de cabeza, incertidumbre, no sabés qué te vas a encontrar, los precios. La inflación es hoy uno de los dolores más duros, más concretos que sufre la Argentina. No se puede predecir el futuro, no se puede planificar», sostuvo el referente del PRO.

Desde un mercado barrial en Morón, el jefe de Gobierno de la Ciudad remarcó que «más allá del slogan, el cómo» es lo que importa y agregó: «Nuestra campaña es de propuestas, el camino que muestra cómo se hace para cambiar estos dolores que sufren los argentinos».

LEÉ: La inflación se redujo al 6% en junio y desaceleró por alimentos y ropa

Asimismo, remarcó que «el Congreso no va a poder aprobar ninguna ley que implique un gasto si no se justifica de dónde salen los fondos».

NOTICIAS ARGENTINAS

