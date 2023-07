Durante muchos años, se instaló el rumor que vinculaba sentimentalmente a Alejandro Fantino con Luciano Pereyra. De hecho, el conductor había admitido que este tipo de rumores lo habían afectado durante años.

En 2017, el conductor decidió hacerle frente a esta versión de romance con el cantante. «Alguien habrá dicho que estos dos encubren una relación. En algún momento me hinchaba las pelotas, pero después me puse a analizarlo y no hay ninguna referencia a eso y a la duda que muchos tenían«, había aclarado.

