María Patiño ha querido responder de manera directa a las palabras que le dedicó Bertín Osborne en un vídeo que publicó en su Instagram denunciando por un lado el acoso que la prensa está haciendo sobre él que hasta se han metido en zonas de su casa que son privadas, y Gabriela Guillén.

Además le ha llamado por teléfono para contarle que no puede ni salir de su casa. Pero Bertín también ha atacado de manera directa a María Patiño, Sonsoles Ónega o Mercedes Milá, por haber contado informaciones sobre su relación con Gabriela y su futura paternidad que son totalmente falsas. Ahora María Patiño ha decidido contestar a etas declaraciones que ha echo Bertín sobre ella y señalarle públicamente.

María Patiño que trabaja en la misma cadena de televisión que Bertín Osborne, lo que les hace compañeros de trabajo, no ha perdido el tiempo y ha decidido hablar públicamente de lo que opina del vídeo de Bertín y sobre las palabras que le señalan a ella en particular,: “Da los nombres de cuatro mujeres, pero no da el nombre de los hombres que sí han considerado que Gabriela es una interesada», explica.

El programa de María Patiño quiso seguir hablando de las acusaciones que hacía Bertín Osborne sobre las personas que habían criticado la actitud del presentador después de conocer que iba a volver a ser padre de manera inesperada y confesaron que,: «Encarna Navarro, quien participó en la edición que se celebró, en 2006, de Operación Triunfo, fue una de estas “amigas especiales” con las que Bertín Osborne supuestamente mantenía relaciones mientras trataba como “novia” a Gabriela Guillén».

María Patiño también contó que tiene mucho respeto por su compañero de profesión Bertín pero no dejó de defenderse de las acusaciones que hizo en su vídeo y declaró que estaría incluso dispuesta a llamar en directo a Bertín para explicarle de donde procede toda la información que ella ha publicado para que sepa que no es mentira,: “No tengo problemas en contarte lo que sé, Bertín. Tenemos en cuenta que eres un compañero de cadena y una persona a la que personalmente respeto en todos los aspectos de tu vida”.

