Si durante la pandemia Diego Topa fue una de las mejores alternativas para entretener a los chicos en casa, mucho más ahora que comenzaron las vacaciones de invierno y ya no hay restricciones sanitarias, y el ídolo de los más chicos adelantó a Ciudad cómo es su nuevo show.

«Es un espectáculo nuevo, propio y hecho a medida. Estoy feliz de volver a la Avenida Corrientes porque es un lugar donde amo estar. Ya es como un clásico. Disfruto a full de estrenar algo nuevo, con nervios, la ansiedad de llegar con el vestuario, la técnica todo. Va a estar plagad de canciones, pero la historia es la protagonista del show donde casi no puedo improvisar».

Entusiasmado, como cualquier chico que se desespera por mostrar y explicar un flamante dibujo, Diego se siente orgulloso al habalr de Top, Es Tiempo de Jugar, que se presenta de martes a domingo en el teatro El Nacional con funciones a las 14 y a las 16.30. Y que a finales de octubre llevará de gira por el interior.

(Diego Topa con Andrea Lobera y Ramiro Delgado)

-Yo la acompaño en lo que quiera, pero todavía no me pidió nada. Solo disfruta de lo que hago, se baila y canta todo. Pero no es que me pide estar sobre el escenario, sino que disfruta todo el proceso. Le gusta mirar, se aprende las coreos con los bailarines, me tira los pies de las letras antes porque los sabe.

