La tensa entrevista que le hizo Santiago Sposato a Mariel Di Lenarda, flamante ganadora del Martín Fierro a la Mejor Panelista, reprochándole si no sentía que se lo había “robado” a Yanina Latorre, despertó muchas críticas, y el Pollo Álvarez habló al respecto.

“La verdad es que conozco mucho a Sposato y a La Tota, y a ella la quiero mucho. También dijimos mil veces al aire ella y yo que Yanina se podría haber ganado el Martín Fierro de panelista porque lo hace muy bien, y para mí es la número 1; pero Mariel también lo podía ganar”, explicó el exconductor de Nosotros a la mañana en Implacables.

“Yo soy de leer los diarios de papel todos los días y me quedó el hábito de saber qué pasa todo el tiempo. Me voy a tomar unos días de no enterarme de malas noticias para volver con todo”, adelantó, en referencia a cómo se prepara para su nuevo desafío.

