Cuando parecía ser una victoria tranquila de Boca Juniors en el Bosque platense, una situación en particular alteró los ánimos de los jugadores en cancha. Y el principal protagonista fue Darío Benedetto, quien entró al campo en el complemento y aprovechó sus minutos con un gran gol que le dio la posibilidad al equipo de Almirón de definir el cotejo.

En diálogo con Paso a Paso, programa de TyC Sports, uno de los juveniles del Tripero entregó detalles del choque que tuvo con Benedetto en pleno desarrollo del juego. “En el lateral lo empujo y después me mete el codo y el pisotón. No cobró nada el árbitro. Después me mató (una patada)”, contó Ignacio Miramón luego del partido.

No obstante, al Pipa se lo notó visiblemente nervioso. Al ex Elche se le salió la cadena en el cierre del encuentro y tuvo varios encontronazos con algunos jugadores de Gimnasia, lo que le podría haber costado la expulsión tanto por lo brusco de sus entradas como los cruces verbales que protagonizó en El Bosque.

¿BENEDETTO DEBIÓ SER EXPULSADO? El Pipa le dio un pisotón a Miramón y tras la reanudación, volvió a pegarle al juvenil de Gimnasia. #LigaProfesional 🇦🇷





