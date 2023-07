Anabel Pantoja ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto y no contaba con el ataque que ha recibido por parte de su exmarido. Omar Sánchez siempre ha dicho que quería acercarse a Anabel porque su intención era mantener una bonita amistad. Supuestamente no ocurrió nada grave entre ellos y el canario ha intentado acercarse a la antigua colaboradora de Telecinco en varias ocasiones. ¿Qué ha pasado esta vez? Que Anabel Pantoja ha organizado una fiesta para celebrar su aniversario y Omar Sánchez ha contraatacado invitando a todos a otro evento. La cuestión es que el exmatrimonio tiene muchas amistades en común y ciertas personas se ha visto en el compromiso de elegir entre uno u otro. Anabel no entiende esta venganza y ha puesto las cartas sobre la mesa.

Lo que verdaderamente le ha molestado a Omar Sánchez es que Anabel Pantoja haya abanderado Canarias y se haya autoproclamado representante de la isla. Omar recuerda que el que es originariamente de ahí es él y no comprende el interés que tiene Anabel por realizar esta misión. «Está cansado, dice que tiene le mismo derecho que ella de patrocinar su isla, a hacer lo que le dé la gana y no tiende que, si está tan feliz, por qué sigue erre que erre con las cosas», cuenta un colaborador de Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García. «No se va a callar, este es el inicio de una guerra», concluye.

Omar Sánchez es una estrella mediática desde que salió en Supervivientes y todo lo que hace se convierte en noticia, por eso ha llamado tanto la atención que haya celebrado su cumpleaños justo cuando Anabel había pensado celebrar una fiesta con sus amigos. Son muchos los que piensan que lo ha hecho para provocarla porque entre ellos no hay tan buena relación como parece. La antigua colaboradora de Sálvame no ha querido dar explicaciones sobre este tema y ha esquivado al programa de Emma García. No entiende que siga siendo un personaje público porque ahora no forma parte de Telecinco y no se siente en el compromiso de responder a las preguntas que le hacen los reporteros de la cadena. Esta actitud ha sembrado su peor cara y ha complicado su situación.

>Anabel Pantoja no consiente que Omar Sánchez quede por encima de ella y ha pensado que la única opción que le queda es organizar una fiesta mucho más llamativa para que todos sus amigos se queden con ella. La colaboradora ha alquilado un barco para navegar con «más de 100 personas», según ha contado la periodista Belén Rodríguez en Fiesta. En estos momentos podemos hablar de una nueva polémica porque Anabel no ha invitado a todos sus amigos a esta celebración.

Algunos como la propia Belén Rodríguez o el colaborador Luis Rollán han quedado fuera de este evento y nadie entiende el motivo. Siempre han estado al lado de ella y le han ayudado en todo lo posible, por eso ahora nadie entiende que le hayan dado la espalda en un momento tan importante y que ha preparado con tanto cuidado. Amor Romeira tampoco ha sido invitada y la canaria no ha podido controlar las lágrimas cuando se ha enterado de esto.

