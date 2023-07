La situación que atraviesa Kiko Rivera está dando mucho de qué hablar porque hace unos días anunció que estaba en el hospital y no dio demasiados detalles, así que las dudas estaban encima de la mesa y el músico no ha tenido más remedio que contestar a las preguntas que le estaban haciendo sus seguidores. Kiko Rivera ha dejado muy claro que está mejor acompañado que nunca y que vivirá estos problemas de salud al lado de sus seres queridos. La sorpresa es que entre a estas personas se encuentra la famosa Isabel Pantoja, quien parece haberse acercado a su hijo para intentar reconciliarse y firmar la paz en un momento muy complicado para ambos. La cantante ha dado su brazo a torcer y ha perdonado lo que Kiko Rivera le hizo en el pasado.

En Cotilleo.es os informamos de la problemática que unió a Kiko Rivera y a Isabel Pantoja. Kiko acusó a la tonadillera de haberle engañado con la herencia de Paquirri. La cantante no dio declaraciones al respecto, pero se hundió tanto que estuvo mucho tiempo sin salir de Cantora, finca que le sirve de refugio desde entonces. Kiko ha explicado que los problemas de salud que ha tenido los últimos tiempos le han hecho cambiar de opinión y esa es la razón por la que se ha disculpado con Isabel para intentar empezar una nueva relación. Madre e hijo vuelven a estar unidos y todo hace pensar que seguirán así porque la cantante le ha visitado en su casa de Sevilla.

«Hoy es un día importante para mi vida, hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones, pero no se alarmen todavía sigo vivo y con ganas de vivir. Estos días atrás han venido a verme y estar conmigo quien ha querido buscar un huequito en su vida para pasarla conmigo aquí, son muchos no voy a enumerarlos a todos pero si decirles en mayúsculas: GRACIAS. Los mensajes en redes de gente desconocida son maravillosos, ya que no tienen otra manera de comunicarse conmigo, a todos ellos gracias», ha escrito en sus redes sociales.

>Kiko Rivera ha empezado diciendo que la persona que no se había separado de él es Irene Rosales, pero después ha reconocido que Isabel Pantoja también ha mostrado preocupación al respecto. Ha dejado este dato para el final, pero a todo el mundo le ha llamado la atención que la cantante y su hijo hayan firmado la paz justo en este momento.

«También he recibido llamadas de gente que no han podido venir pero si han llamado también Gracias. Quiero agradecer a Dios por darme otra oportunidad para ver crecer a mis hijos( ellos son el motor de mi vida) y también enmendar mis errores que no son pocos (aunque todos cometemos), No quiero olvidarme de mi mujer, lo más importante de mi vida sin duda, gracias @irenerova24 te amo por encima del mundo. Tampoco olvido a mis compadres por estar conmigo a todos horas conmigo aquí, os quiero».

