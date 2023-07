Ana María Aldón quiere terminar con el problema que ha salpicado a su novio y ha dejado muy claro que no va a consentir que nadie le convierta en personaje público porque no quiere formar parte del mundo del entretenimiento. Ana María mantiene una relación sentimental con Eladio, un empresario que hasta ahora era desconocido. En un primer momento intentó guardar su identidad, pero Ana María se ha convertido en una estrella mediática y no ha podido evitar que ciertos datos vean la luz. La cuestión es que todo esto le ha servido a ciertos periodistas para indagar en la vida de la diseñadora y asegurar que tenían unas pruebas comprometidas que iban a acabar con su periodo de felicidad. Ana María ha dejado muy claro que no va a confiar en ninguna acusación sin fundamento.

Advertisement

Sergio Garrido, paparazzi y colaborador de Telecinco, insinúa que el novio de Ana María Aldón ha estado con otra mujer y que podría haberle sido infiel a la tertuliana. Ana María tuvo una discusión con él tanto dentro como fuera de plató y le pidió que le mostrara las pruebas, pero Sergio se negó a avanzar en el asunto. Esa es una de las razones por las que Ana María Aldón no confía en la información de su compañero y ha pedido que todo el mundo respete a su novio porque no es famoso ni tiene intención de serlo. Ha zanjado todas las dudas sobre este tema, sobre todo cuando ha descubierto que su programa había logrado hablar con él, poniéndole así en un compromiso que ambos han intentado evitar.

Advertisement

«No meterle más presión, ya se ha acabado. Lo he visto que ha querido ser agradable pero rápido, nervioso», les ha pedido Ana María a sus compañeros de Fiesta. La diseñadora está convencida de que su novio está diciendo la verdad. Nunca le mentiría en una cosa así porque la relación que mantienen atraviesa un momento estupendo y no tendría sentido que Eladio hubiera cometido un error de ese tipo. Este último ha hablado por primera vez con la prensa para demostrar que no tiene nada que ocultar y que está dispuesto a dar las explicaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

Advertisement

>El novio de Ana María Aldón ha dejado claro que no tiene nada que ocultar y que las acusaciones que Sergio Garrido ha lanzado contra el son completamente falsas. En caso contrario no habría dado la cara. Ha sido muy amable con los reporteros que le han entrevistado. Cuando le han preguntado por supuesta amistad especial con otra mujer, ha sido bastante firme y ha declarado: «No sé, yo no tengo que dar ninguna explicación, nuestra relación está muy bien, esa mujer es una persona relacionada con mi trabajo y no quiero que se la relacione con esto, con Ana María estoy muy bien y no hay ningún tipo de crisis, está todo estupendo, muchas gracias».

Advertisement

Ana María Aldón ha dejado muy claro que en estos momentos se encuentra más feliz que nunca y que va a apostar por su relación con su novio porque nunca le ha demostrado ningún fallo. «Tengo una relación que me hace tan feliz que no quiero darle la llave de mi felicidad a nadie. Si yo tengo que comprobar algo por mí misma lo comprobaré», ha desvelado en Fiesta. La colaboradora se ha ganado el aplauso de las redes sociales porque en ningún momento ha intentado esconderse y ha dado la cara. No ha sacado rendimiento económico de esta noticia por la que podría haber ganado mucho dinero en cualquier revista.

Advertisement





COTILLEO

Advertisement

Seguir leyendo