Dibu Martínez, no; André Onana, sí: el camerunés es el nuevo arquero del Manchester United y el elegido para reemplazar al histórico David De Gea tras las truncas negociaciones por la renovación de su contrato.

El portero se vuelve a encontrar con su técnico en Ajax, donde estuvo seis años antes de pasar al Inter de Milán. Firma contrato por cuatro temporadas (posibilidad de extensión por una más).

Ahora, el equipo que capitanea Lautaro Martínez buscará al experimentado Yan Sommer del Bayern Múnich.

En el Giuseppe Meazza apenas estuvo una temporada y llegó a la final de la Champions League. Los italianos lo adquirieron libre y lo vendieron en 55 millones de euros.

André Onana to Manchester United, it’s finally here we go! 🚨🔴🇨🇲

Clubs are closing in on the agreement then Onana will travel for medical tests and contract signing.

Man Utd set to request VISA for Onana for USA trip.

Ten Hag will have the new goalkeeper he wanted. pic.twitter.com/hWQX9svsMV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023