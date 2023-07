Tamara Falcó ya es una mujer casada después de pasar por el altar junto a Iñigo Onieva, tras un año de difícil compromiso donde las polémicas y las crisis en relación a los dos conyugues han acaparado portadas y titulares, incluso salió una infidelidad por parte de Iñigo a ocho días de casarse con Tamara, pero esto tampoco fue un impedimento para Tamara y se casó con Iñigo Onieva y ahora mismo se encuentran en su esperada «Luna de miel». Uno de los rumores que más se fuerza está cogiendo últimamente es que Tamara Falcó se estaría sometiendo a un tratamiento hormonal desde hace varias semanas para ser madre junto a Iñigo Onieva.

Tamara Falcó habría comenzado un tratamiento para ser madre a sus 41 años pero por lo que se conoce la marquesa de Griñón no estaría utilizando un tratamiento de reproducción asistida, más bien es un tratamiento natural que se basas en un estudio y seguimiento que tiene como base el estudio y seguimiento del ciclo de la fertilidad.

Por lo que se ha conocido, Tamara Falcó habría comenzado con este tratamiento un tiempo antes de que tuviera lugar la boda con Iñigo Onieva y la misma Tamara explica en exclusiva para la revista HOLA, cuando comenzó este proceso y por qué decidió este tipo de tratamiento para ser madre,: «Desde hace varios meses, estoy con un método natural que se llama Fertilitas. Me lo comentó una amiga y es un método para medir tu cuerpo y asegurarte que estás bien. Es natural. Una amiga empezó en enero y me dijo ‘si lo llego a saber, lo hubiese empezado antes de casarme. Te van estudiando tu cuerpo. Aunque es laborioso, es un proceso muy bonito»

Tamara Falcó ha hablado abiertamente del tratamiento natural al que se está sometiendo para ser madre junto a Iñigo Onieva, un proceso que se lo recomendó una amiga y que por el momento está muy contenta con lo que conlleva esta nueva etapa y ha dado muchos detalles de cómo ella vive el proceso para ser madre.

Esta técnica que está usando Tamara Falcó procede de Estados Unidos y que no además no es invasiva, esta es una de las razones por las que Tama ha decidido usarla, pero también porque una amiga suya y un amigo de su hermano. Así que como gente muy cercana a ella y en la que confía le recomendaron este proceso, ella decidió lanzarse y comenzar con este tratamiento. Aunque confiesa que estos meses de estrés no le ha ayudado y no ha sido,: «la mejor alumna del mundo», pero sí que ha intentado tener un cuerpo sano.

