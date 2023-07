Desde que Tomi Dente hizo público que La tarde del 9 será levantada a fin de mes, los mensajes de los famosos no cesan de llegarle mostrando su solidaridad, y este domingo mostró el gran gesto de su hermano Fernando y, de paso, le respondió a Yanina Latorre.

Todo comenzó hace unos días cuando la panelista de LAM le dijo a Tomi “fracasado” por un tweet enviado en ocasión del escándalo que surgió entre Santiago Sposato y Mariel Di Lenarda; y le dijo que es “el hermano sin talento” de Fernando.

Pero la sangre es más fuerte y por eso Fernando no dudó un instante en dejar sus diferencias de lado, y le escribió “Viene lo mejor” junto a un corazón negro (tristeza y amor y cariño) en el posteo que Tomi hizo en sus redes sociales.

“Fer la rompe todas las noches, está genial, me encanta. Me enorgullece muchísimo. Hace un gran programa, con una gran producción, es un chico talentosísimo, se formó desde chico, es adorable. Simplemente que nosotros como hermanos no tenemos mucho vínculo”, explicó, una vez más.

