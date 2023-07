En medio de las denuncias de Mariana Nannis a Claudio Caniggia por violencia de género, a un día del nacimiento de su primera nieta, en El run run del espectáculo lanzaron una escandalosa versión sobre un violento episodio que vivió una amiga muy cerca de la mediática con el exfutbolista y su novia, Sofía Bonelli.

El ciclo difundió un audio donde la mujer, que prefirió no ser identificada, cuenta el bochornoso momento que vivió en el spa del hotel cinco estrellas cuando se cruzó con la pareja del Pájaro. “Vino Sofía corriendo y me dijo sacada ‘vos no podés estar acá, Claudio se va a poner como loco’. Estaba toda agitada y yo, quieta. Tiesa”, contó.

“Le dije que yo no quería ningún problema y ahí viene Claudio gritando ‘¡vos no podés estar acá! ¡estuviste internada en un psiquiátrico!’. Me empezó a decir ‘vos y la otra put… que no tiene plata’”, aseveró, en alusión a la madre de Alex y Charlotte Caniggia.

“Me acompañó Sofía al ascensor, callada, y me dijo ‘te hubieras buscado otra amiguita y no esa que es una put… y una pobre’. Le dije que yo no necesitaba nada de nadie y que a mí no me interesa la plata de los demás. ¡Qué carajos! Una prostituta diciendo que otra persona era un put… Algo inaudito”, lanzó. ¡Tremendo!

