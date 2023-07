Carlota Corredera ha dado unas declaraciones que están dando mucho de qué hablar porque ha situado a Sálvame en una posición realmente comprometida. No podemos olvidar que Carlota es una de las periodistas que mejor conoce el programa porque antes de presentarlo fue directora. Ha hablado muy claro de cómo fue su relación con Jorge Javier Vázquez y también ha opinado acerca de Paz Padilla. Recordemos que la humorista tenía una amistad muy poco fluida con gran parte de sus compañeros porque nunca terminó de encajar en el equipo. Llegó un poco más tarde y le consideraban una intrusa, así que Padilla tuvo que esforzarse mucho para ganarse el cariño de la audiencia. De un momento a otro desapareció del formato y poco a poco vamos conociendo toda la verdad.

Telecinco está tomando una serie de decisiones que han sembrado una gran revolución entre el público. Nadie entiende que el nuevo director de la cadena haya eliminado Sálvame para sustituirlo por un programa que genera datos de audiencia mucho más bajos. Carlota ha hablado de este tema y también ha reconocido que en su programa se cometieron errores gravísimos relacionados con la perspectiva de género y el feminismo. Corredera aprendió mucho del caso de Rocío Carrasco y a partir de ese momento intentó aplicar unas nuevas normas que no obtuvieron los resultados que hay al hubiese gustado. La presentadora recibió muchas críticas en las redes sociales y gran parte de la audiencia considera que tuvo un comportamiento demasiado radical, pero ella se mantiene firme y asegura que sigue sosteniendo la misma postura.

«Yo sentí una evolución que tiene que ver con mi madurez y con mi acercamiento al feminismo. Me parecía que habíamos hecho cosas atroces en Sálvame, que vistas con la perspectiva del tiempo son atroces, pero hace 14 años no lo eran», ha empezado diciendo. Ha ido un paso más allá: «Para mí la evolución de empezar a ver el mundo con perspectiva de género fue un despertar. Aparte de por ser leal a mí misma y a mis principios, me parecería desaprovechar una ocasión maravillosa, porque creo que Sálvame empezó a hacer pedagogía. La gente decía ‘no soy machista, ni feminista’, porque pensaban que era lo mismo, y explicar a la gente que el feminismo es igualdad y el machismo no, es un trabajo muy bonito. Muy costoso, pero bonito».

>Carlota Corredera forma parte de la historia de Sálvame y asegura que se siente muy orgullosa de este mérito porque el formato será recordado por todos y creará escuela en los medios de comunicación. También es cierto que alejarse del mismo le ha supuesto un respiro porque tiene una bonita familia y se está refugiando en ella, algo que antes no podía hacer por el exceso de trabajo. También tiene mucha menos presión y garantiza que se alegra enormemente de haber tomado una serie de decisiones que todavía siguen generando polémica. Pero piensa que puede estar tranquila porque siempre ha sido fiel a sus principios y nunca ha dado la espalda a sus aliados.

«Tengo un marido corresponsable, buen padre, buen compañero, aliado, que está convencido de que quiere una igualdad plena para que se crie su hija. Ver lo que hay alrededor y no aprovechar las ventanas que me dio Mediaset. ¿Para qué he venido si no? El periodismo para mí es compromiso, y si hay que pagarlo, se paga», comenta. Carlota cree que trabajar en Sálvame le cambió la vida porque gracias al programa pudo conocer a su marido y promete que ha tenido mucha suerte porque forman un equipo estupendo, a pesar de que en su momento sus enemigos asegurarán que estaba teniendo problemas con él.

