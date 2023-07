Wanda Nara vivió un fin de semana caracterizado por la incertidumbre ya que, según informó ella misma en sus redes sociales, todavía está esperando estudios complementarios sobre su salud, y en este marco recibió un insólito consejo de Jorge Rial.

El conductor de Argenzuela habló con Alejandro Castelo de LAM, que le consultó sobre la decisión de Lanata de revelar un presunto diagnóstico de Wanda al aire sin su autorización, a lo que este le quitó la responsabilidad a su colega en perjuicio de los médicos.

¡Y que el padre no salga a hablar! La familia tiene que estar para bancar a la familia. ¡Y no lo lleven más! No se puede explotar a la familia para sacar una cosa. Yo ya lo viví y la verdad es que es una cagada. Se tienen que arrepentir de eso los que lo hacen. Es peor eso que contar una enfermedad», advirtió Rial, en referencia al raíd mediático de su hija Morena.

