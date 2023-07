Ana María Aldón se ha convertido en una estrella mediática y eso tiene sus contraindicaciones porque ahora tiene que dar explicaciones sobre las cosas que pasan en su vida privada. La diseñadora tardó mucho tiempo en dar el paso de convertirse en un personaje y durante mucho tiempo estuvo a la sombra de José Ortega Cano. Durante esta etapa estaba casada con el torero e intentaba no llamar la atención de la prensa, pero de un momento a otro recibió una oferta muy interesante de Telecinco y no tuvo más remedio que aceptar. Ana María decidió convertirse en concursante de Supervivientes 2020 y desde entonces consolidó su trono como personaje televisivo. Este suceso no le sentó bien a José Ortega Cano y podríamos decir que todos sus problemas empezaron ahí.

La situación que vivió Ana María Aldón al lado de José Ortega Cano sigue dando mucho de que hablar, incluso ahora que la diseñadora vuelve a estar enamorada. Ana María siempre ha dejado claro que José Ortega Cano nunca le ha tratado mal, por eso ahora ha extrañado tanto el último mensaje que ha mandado en sus redes sociales. Ha declarado su amor por su nuevo novio y si leemos entre líneas nos damos cuenta de que le ha lanzado una indirecta a Ortega Cano. «Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir«, ha escrito. ¿Qué quiere decir exactamente?

Ana María ha dado a entender que Ortega Cano no estuvo a la altura de las circunstancias y que no pudo cumplir con sus expectativas. Esa sería una de las razones por las que terminó divorciándose de él. El torero está convencido de que Ana María tiene mucho que contar, pero por algún motivo está guardando silencio. En Cotilleo.es lo sabemos. Aldón nunca ha intentado ganar dinero gracias a su relación con el torero y el paso del tiempo ha demostrado que sus sentimientos eran sinceros y que las únicas intenciones que tenía era formar una familia. Ana María podría enriquecerse en programas de televisión y entrevistas, pero solamente se dedica a dar explicaciones de lo que le pasa a ella de forma directa.

>Ha salido publicado que José Ortega Cano considera que Ana María ha rehecho su vida sentimental demasiado pronto. Estamos en disposición de afirmar que la diseñadora no ha tenido en cuenta estas palabras porque para ella es el momento perfecto. Tanto es así que ha dado la cara por su novio y ha dejado muy claro que no confía en la información que ha trasladado Sergio Garrido. El paparazzi asegura que el nuevo amor de Ana María ha tenido una cita con otra mujer y ha ido un paso más allá asegurando que le podría haber sido infiel. Aldón no cree esta noticia y ha dejado muy claro que va a estar al lado de su novio hasta que se demuestre lo contrario porque de momento es la única persona que nunca le ha fallado.

Las palabras de Ana María han llamado mucho la atención porque estuvo casada con José Ortega Cano y tienen un hijo juntos, por eso extraña tanto que haya dicho que su nuevo novio es el único que le ha tratado bien. La diseñadora no quiere tener problemas con José Ortega Cano y por eso evita hablar de él. Tampoco podemos olvidar que el torero ha sido vetado en Telecinco y ahora nadie le pregunta a Ana María por el tema. Sin embargo, la colaboradora podría utilizar sus redes sociales para romper su silencio y atacar a su ex marido. No lo ha hecho y posiblemente no lo hará nunca porque tiene un hijo en común y quieren lo mejor para él.

