Luego de que Wanda Nara se expidiera sobre su estado de salud en sus redes sociales, Cortá por Lozano emitió este lunes la comentada entrevista que le hizo Vero Lozano hace unos días a la conductora de MasterChef.

Como ocurre habitualmente, Vero Lozano realizó la charla en el formato diván que tanto la caracteriza como conductora y psicóloga, y habló sobre su vida en general, con especial énfasis en sus hijos, que aparecieron de a uno saludándola en un video que preparó la producción.

En esa línea contó que, en determinado momento, los cinco chicos viajaron junto a ella y Mauro Icardi a Francia, cuando el futbolista firmó contrato con el PSG, y allí la llamaron del colegio porque Benedicto se escapaba constantemente de la clase.

“Él me dijo que estaba preocupado por Francesca porque creía que no tenía amigas, no le hablaban. Me dijo ‘Yo en el recreo puedo estar con ella, pero en la clase está sola’. (…) Y a la semana me escribe la maestra y me dijo que lo volvieron a retar, pero él me dijo ‘Quedate tranquila porque esta es la última vez que me voy. La vi por la ventana y ella ya tiene amigas’. Ellos hicieron un bloque”, afirmó, muy conmovida.

