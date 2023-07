A menos de una semana de que la salud de Wanda Nara encendiera una luz de alarma, Luis Ventura le dio una extensa nota a Esteban Trebucq en la que afirmó que la empresaria «no está bien».

«Que Dios la ayude. No está bien. Se hizo estudios, arrojaron muchos glóbulos blancos que… la letra de la clínica la sabe la familia. No me voy a meter», dijo el periodista en el programa de América, siendo cauteloso con la información.

Sobre las delicadas versiones que giran en torno a su exesposa y madre de sus hijos, el exfutbolista fue duró con Jorge Lanata.

«Me parece que en esta se equivocó mal porque no sabe que hay cinco hijos detrás«,dijo Maxi en nota con FarandulaShow.

