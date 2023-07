Mientras Nicole Neumann sigue desmintiendo la denuncia que su hija, Indiana Cubero, le habría hecho, Karina Iavícoli sacó a la luz en Intrusos otra versión sobre el motivo por el que la nena de 14 años decidió irse a vivir con Fabián Cubero.

“Nicole fue muy cuidadosa en no decir nada. Se ampara en la Justicia y no dijo nada personal”, empezó diciendo la periodista en el ciclo que comanda Florencia de la Ve. “Siempre estamos dando vuelta sobre el porqué del enojo de Ia nena y el alejamiento de su mamá”, afirmó.

“Ayer me contaron, y suena bastante lógico, que una vez su hija más grande habría acompañado a Manu Urcera a unas carreras. No tengo muy en claro si en esa carrera estaba o no Nicole”, relató la panelista, sobre el motivo en el que estaría involucrado el piloto de carrera y un adolescente con el que la nena tuvo un acercamiento.

“Me dicen que ese habría sido el motivo del enojo de parte de la hija para con la mamá por esa puesta de límites. Ahí es cuando se enoja y decide irse a vivir con el padre”, dijo, sobre la versión.

