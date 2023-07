Todos sabemos que Paz Padilla tuvo muchos problemas con Telecinco porque presentaba Sálvame y la audiencia le había recibido con los brazos abiertos, a pesar de que sus compañeros le pusieran varios obstáculos y de que la relación que mantuviera con estos no fuese la mejor. Paz tuvo una acalorada discusión con Belén Esteban y decidió abandonar el programa en directo, gesto que pagó muy caro porque los directores le dieron una dura reprimenda y después de este momento la presentadora se ausentó del programa para siempre. No tuvo la despedida que se merecía porque realmente el público estaba encantado con ella y todo el mundo le echó de menos después de este suceso. Paz Padilla puso todo lo que había pasado en manos de los tribunales y el paso del tiempo le dio la razón, así que Telecinco tuvo que darle un nuevo programa.

La humorista tomó las riendas de Déjate Querer, un espacio que había contado con la presencia de rostros tan conocidos como Toñi Moreno. Paz no tuvo la misma suerte y los datos de audiencia hicieron que Telecinco retirase el formato al poco tiempo de estrenarlos. Más adelante le ofrecieron participar en un concurso presentado por Lara Álvarez y en este sentido sí ha tenido suerte y más repercusión. Quizá sea por esto, pero a Paz Padilla le han ofrecido presentar un nuevo programa de viajes al lado de su hija. Antes de entrar en detalles debemos dejar claro que Anna Ferrer es una influencer de primera, no solo eso. Es empresaria y ha ganado muchos premios porque todos sus pasos son muy bien recibidos.

Paz Padilla no pensaba que su hija iba a terminar trabajando en la misma cadena que ella, pero apoya con rotundidad todo lo que hace porque sabe que siempre toma buenas decisiones y es muy responsable. La joven dará el salto a la fama presentando un programa de viajes. Viajar es una de las grandes pasiones de madre e hija y ahora quieren compartirlas con el público. Antes de profundizar en este asunto debemos dejar claro que paz nunca ha hablado mal de sus compañeros de Sálvame y cuando se enteró de que el programa iba a desaparecer mandó un mensaje conciliador.

>Paz Padilla intentó congraciarse con sus antiguos compañeros de Sálvame explicándoles que ningún programa podía durar para siempre porque la televisión tiene tiempos muy efímeros. «Yo he trabajado en muchos programas que, por desgracia, ya no están. Por ejemplo, Genio y figura, Mis adorables vecinos y Crónicas marcianas. O sea yo, como artista, sé que todo tiene un principio y un fin. Y que hay que disfrutar cuando la cosa va muy bien y saber irse cuando la cosa va mal», desveló. Los colaboradores de Sálvame no le devolvieron el gesto e incluso se atrevieron a bromear con la ausencia de Paz Padilla en la emisión del último programa.

El nuevo programa de Paz Padilla y su hija se llama Te falta un viaje. Anna Ferrer dará el salto a la televisión, pero es cierto que ha coqueteado algunas veces con el medio participando en entrevistas donde estaba su madre. La joven empresaria tiene detrás un ejército de seguidores muy potente porque ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y siempre que puede da un golpe en la mesa y deja clara su postura. En ningún momento ha tenido ningún desplante con los reporteros que le persiguen y todo esto ha sumado muchos puntos a su favor. Anna es una gran estrella y su presencia en el nuevo espacio de Paz Padilla asegurará el éxito del formato porque hay mucha expectación. Todo lo que rodea a la influencer genera mucho interés y lo más importante es que lo que ha conseguido lo ha logrado sin ayuda de nadie. Empezó en un canal de Youtube y está a punto de convertirse en presentadora.

