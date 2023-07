La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró que sería bueno tener un «simulador de presidentes», al tiempo que volvió a apuntar al Fondo Monetario Internacional (FMI), y reclamó que el organismo se haga cargo «de los desmanejos de la directora anterior», en referencia Christine Lagarde.

Al encabezar un acto al cumplirse 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas (AA) en Ezeiza junto al postulante a presidente de Unión por la Patria, la titular del Senado sostuvo:

«Al FMI no lo trajo este Gobierno, no lo trajo el peronismo. Es más, el peronismo le había dicho out, game over de la Argentina, allá por 2005 y lo trajeron de vuelta», se quejó.

«Claro que la Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo, pero el FMI también es uno solo. Si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el anterior presidente, el FMI también se tiene que hacer cargo del desmanejo de la anterior directora. Igualmente el Gobierno de los EEUU», manifestó Cristina Kirchner.

“El 29 de junio de 2023 se publicó el estudio de la cuentas internacionales de la Argentina. ¿Qué son? Los dólares, muchachos. Y trae un número muy interesante. Hay una cifra fenomenal. 428.635 millones de dólares. Son los activos formados en el exterior por personas físicas y jurídicas de la Argentina. Bienvenido a la Argentina, donde nos faltan los dólares. Ah, pero afuera de la Argentina, hay un grupo selecto de argentinos que tienen casi un PBI ¿Les suena? La ruta del dinero K no era K ni de nosotros. El PBI lo tienen argentinos y argentinos afuera”, detalló.



