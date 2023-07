Luego de haber sido pública su escandalosa separación de Jonás Gutiérrez, Alejandra Maglietti tomó la decisión de encarar sus próximas historias de amor de una manera distinta y lejos de los medios.

Así lo dejó en claro la propia panelista de Bendita cuando le consultaron por qué no blanqueaba su noviazgo: “A él no le gusta mucho el tema de la exposición. Además, ya tuve una relación mediática, ¡suficiente! Yo me quedé como con una cosa, ¿viste?”, comenzó diciendo la invitada de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri de lunes a viernes a las 10, por Ciudad Magazine.

ALEJANDRA MAGLIETTI REVELÓ POR QUÉ NO SE CASÓ CON JONÁS GUTIÉRREZ

