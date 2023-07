El día de ayer, el gobernador Juan Manzur en conjunto con el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, dieron habilitación a la primera oficina fija del Registro Nacional de las Personas (Renaper) en la región Norte del país, más precisamente en nuestra provincia, Tucumán. La agencia, ubicada en calle San Juan 1090 de la capital tucumana, se desempeñará como fábrica de DNI y pasaportes.

La directora del Registro Civil aseguró que la habilitación de esta delegación acortará los plazos de entrega de documentos y de pasaportes, no solo en nuestra provincia sino también en otras del noroeste argentino, tales como Jujuy, Salta y Santiago del Estero, debido a que «se fabrica acá y se distribuye acá».

El impacto que va a tener para nosotros, es que esto se hace desde el entendimiento de que lógicamente los plazos de entrega de documento y pasaporte no son iguales que cuando uno lo tramita, ya que debe imprimirse, ensobrarse, armarse en Buenos Aires, abrir una central de correo allá y toda la distribución, y eso no pasa solamente en el norte, sino que también pasa en el sur del país. Dentro de lo que es el plan de federalización de la producción, Tucumán cuenta con la primera fábrica fuera de Buenos Aires de toda la historia El impacto que va a tener para nosotros, es que esto se hace desde el entendimiento de que lógicamente los plazos de entrega de documento y pasaporte no son iguales que cuando uno lo tramita, ya que debe imprimirse, ensobrarse, armarse en Buenos Aires, abrir una central de correo allá y toda la distribución, y eso no pasa solamente en el norte, sino que también pasa en el sur del país. Dentro de lo que es el plan de federalización de la producción, Tucumán cuenta con la primera fábrica fuera de Buenos Aires de toda la historia

LV12

