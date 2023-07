Fabián Cubero contó en diálogo con Intrusos el motivo de la nueva pelea con Nicole Neumann por sus hijas menores, Allegra y Sienna, en medio de las vacaciones de invierno.

“No pudo llevarse a las hijas más chicas de vacaciones, las va a tener menos días y eso generó una nueva pelea porque no cumplió lo que tenían firmado”, explicó Marcela Tauro.

“¿Y ahora cómo van a hacer en las vacaciones, cambiaste las fechas?”, insistió el cronista y Cubero sentenció: “Tendré a las nenas un poco menos del tiempo que me corresponde, pero tampoco me voy a hacer mucho drama. Yo me acomodé”.

Fabián Cubero compartió un video de Indiana en medio de la polémica con Nicole Neumann



