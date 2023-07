Este miércoles Bertín Osborne vuelve a protagonizar una polémica. En esta ocasión, nada tiene que ver con Gabriela Guillén, sino con Chabeli Navarro, la que ha desvelado hoy que se quedó embarazada del presentador de televisión y que le convenció para que lo interrumpiera… un bombazo que muchos conocían, que ella había dejado entrever y que hoy ha publicado en exclusiva la revista Lecturas.

Tras esta entrevista, Gabriela ha reaparecido ante las cámaras y lo cierto es que nos ha llamado especialmente la atención la actitud que ha tenido porque parece ser que no era conocedora de la historia y ha dejado claro que no ha leído la revista: «No he visto nada, pero gracias. No voy a comentar nada».

La fisioterapeuta ha guardado silencio ante las preguntas sobre si su situación es similar a la que relata la joven en la entrevista, tal y como afirma Chabeli en sus declaraciones: «No sé de qué estáis hablando porque no he visto nada. No voy a hablar, ya por favor de verdad».

Guillén no ha querido desvelar si Bertín está pendiente de cómo evoluciona su embarazo y tampoco desvela si se está sintiendo sola en todo el proceso. Visiblemente molesta y con gafas de sol para ocultar su rostro ante las cámaras de la prensa, la modelo no ha querido dar más detalles al respecto.

COTILLEO

