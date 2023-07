Se está llevando acabo una guerra entre el Atlético de Madrid y João Félix por ofrecerse al Barcelona en las últimas horas. “Me encantaría jugar en el Barça”, reconoció el portugués.

En una entrevista con el periodista Fabrizio Romano, Félix no ocultó su anhelo: “Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme al Barça”.

El luso insistió con su deseo: “Siempre fue mi sueño desde niño”. Y repitió: “Si sucede, será un sueño hecho realidad para mí”.

El joven jugador estuvo a préstamo en Chelsea la última temporada porque no tiene futuro en el club, a pesar de que en su momento pagaron 120 millones de euros para sacarlo del SL Benfica.

🚨 EXCLUSIVE — João Félix statement on his future: “I’d love to play for Barça”.

◉ “Barcelona has always been my first choice and I’d love to join Barça”.

Advertisement

◉ “It was always my dream since I was a kid”.

◉ “If it happens, it will be a dream come true for me”. pic.twitter.com/3zg9BiCDgO

Advertisement

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023