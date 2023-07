La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue generando titulares muy suculentos porque cada vez son más los que dicen que la celebración no fue tan idílica como los novios quieren aparentar. Íñigo Onieva intentó firmar la paz con Isabel Preysler delante de todos los invitados de su boda, nada más ni nada menos que cuatrocientas personas que fueron testigos de este momento tan especial. Íñigo se dirigió a Isabel Preysler llamándole «Isa» y la reina de corazones se sintió muy molesta porque nadie se había tomado tantas confianzas con ella. No podemos olvidar que el papel que juega Preysler en la prensa del corazón es muy importante. Ha sido testigo de acontecimientos que pasarán a la historia y estamos en disposición de afirmar que es el rostro más glamuroso de la crónica social.

Advertisement

Isabel Preysler no se tomó bien la infidelidad de Íñigo Onieva, evidentemente antes que nadie está su hija y quería velar por sus intereses, pero también es cierto que le molestó profundamente convertirse en noticia por un escándalo que iba a ensuciar su reputación. La expareja de Julio Iglesias puso las cartas encima de la mesa y decidió desaparecer del panorama mediático porque no quería que su nombre se viese envuelto en un asunto tan delicado. Debemos recordar que Isabel Preysler acababa de romper con Mario Vargas Llosa. Se generó un revuelo que el incomodó mucho e Isabel no quería ver si involucrada en otra noticia desagradable, por eso se retiró.

Advertisement

Íñigo Onieva no ha descansado hasta que Tamara Falcó le perdonó, pero lo más complicado ha sido ganarse la confianza de Isabel porque la Reina de Corazones supuestamente no quería que Tamara le diese una segunda oportunidad. En Telecinco, concretamente en El Programa de AR, han corroborado una noticia que supondrá el principio del fin para el empresario. Íñigo estaría más hundido que nunca porque ha intentado guardar el secreto de la boda y al final ha terminado saliendo a la luz. Varios colaboradores de Ana Rosa Quintana aseguran que Onieva mantuvo una actitud muy distante con Isabel Preysler y esto demuestra que entre ellos hay una relación demasiado tensa.

Advertisement

>El secreto de Íñigo Onieva es que su relación con Isabel Preysler no es tan buena como quiere dar a entender, a pesar de que ha hecho muchos intentos por recuperar la confianza que en su momento sí tuvo. Es importante dejar claro que la reina de corazones se llevó bastante bien con su yerno durante una temporada, pero después de que Íñigo le fuera infiel a Tamara, Isabel cambio de opinión y le dio la espalda de forma rotunda. No consiente que nadie ponga en peligro el bienestar de su hija y mucho menos de forma pública porque toda la familia de una forma u otra vive de los medios de comunicación.

Advertisement

En Cotilleo.es sabemos que Isabel presume de no haber vendido nunca ninguna exclusiva, pero realmente su figura está muy ligada a la prensa del corazón y detrás de esta afirmación hay algo más. Es cierto que la reina de corazones nunca ha ganado dinero de forma directa, pero en Sálvame explicaron que concedía entrevistas a cambio de contratos publicitarios muy importantes. Recordemos que ha sido imagen de firmas de lujo que le han reportado beneficios muy suculentos. Eso sin contar la etapa en la que estuvo trabajando como entrevistadora y pudo hablar con los personajes más ilustres del momento.

Advertisement





COTILLEO

Advertisement

Seguir leyendo