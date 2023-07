Isabel Preysler está cansada de las palabras de Iñigo Onieva pidiéndole perdón a ella y a Tamara Falcó por los errores cometidos en el pasado, sobre todo el tema de la infidelidad, y desde entonces Iñigo no solo ha querido ganarse el perdón de Tamara haciendo todo lo posible por recuperarla.

También ha tenido que ganarse a su suegra, Isabel Preysler, y para ello decidió ponerse manos a la obra y redactar una carta de su puño y letra pidiéndole perdón a Isabel por cómo se había portado con su hija, y le hizo la promesa de que iba a tratar de hacer feliz a Tamara por el resto de su vida. Y ahora se ha sabido la reacción de Isabel Preysler a esta carta plagada de buenas intenciones.

El entorno de Tamara Falcó se enfadó mucho cuando se enteraron al igual que ella de la infidelidad de Iñigo Onieva, pero especialmente molestó a la madre de la marquesa de Griñón, Isabel Preysler. Y en ese momento fue que Iñigo decidió escribir la carta de disculpas a Isabel Preysler, a lo que ella respondió tajante, si Tamara había conseguido perdonarle, ella también lo hacía.

La carta de Iñigo Onieva no fue bien recibida por su suegra y lo primero que pensó Isabel Preysler,: «ya basta de pedir perdón, Tamara te ha perdonado pues ya está solucionado‘». Esto fue lo que pensó de la carta al recibirla según Nacho Gay en «Y ahora Sonsoles». Pero esto no fue lo único que Iñigo hizo pare reconquistar a Isabel, también le mandaba flores y regalos a su casa pero la verdad es que Isabel no mostró ningún signo de que le había perdonado.

Además de esta carta escrita por Iñigo Onieva que no causó la reacción que esperaba de Isabel hay que añadir que después de esta muestra de arrepentimiento el discurso que hizo el novio en la boda, primero llamándola «Isa» que fue lo peor que pudo hacer y luego hablando de la infidelidad a su hija y pidiendo perdón delante de todos,: «En inglés, dijo que la Falcó había hecho un gran esfuerzo por recuperarlo y hubo una reacción de que no le gustó mucho. Se sintió incómoda».

COTILLEO

