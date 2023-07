A un mes y medio de las tremendas declaraciones de Morena Rial sobre el quiebre de la relación con su padre, Jorge, el conductor le dio una extensa nota a LAM en la que afirmó que «será difícil perdonar a su hija».

Con seriedad, Rial contó que no hubo acercamiento con More, que extraña mucho a su nieto Francesco y que irá con todo en la Justicia contra Luis Ventura y Karina Mazzocco por «explotarla» mediáticamente.

«Y me duele ver estos últimos días a mi hija con todos esos quilombos. A mí me da vergüenza y pido disculpas. No la eduqué para esto», dijo Jorge, luego de que una amiga y exempleada de Morena contara que participó en el robo en los camarines de LAM.

