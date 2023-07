La situación que está atravesando Bertín Osborne se ha complicado mucho en los últimos tiempos porque el presentador ha recibido una serie de acusaciones que han terminado de acabar con su imagen pública. Todo empezó porque el secreto de Gabriela Guillén, la última mujer con la que había mantenido una relación sentimental estable, vio la luz y de un momento a otro empezaron a salir una serie de informaciones que terminaron con la paciencia de la empresaria. Bertín y Gabriela están esperando a su primer hijo en común y el presentador habló con una conocida periodista para reconocer que había sido «un accidente». Estas palabras han sido muy criticadas y poco a poco vamos descubriendo una cara de Bertín que hasta ahora había estado en la sombra.

Una publicación muy conocida ha desvelado una noticia que terminará de hundir la reputación de Bertín Osborne. Una exnovia del presentador llamada Chabeli Navarro a asegurado que se quedó embarazada de él y que Bertín le convenció para que interrumpiese el embarazo. Estas incendiarias declaraciones marcarán un antes y un después y todo hace pensar que estamos delante de uno de los mayores revuelos de la prensa del corazón. Hasta ahora la imagen de Bertín había sido buena, pero con el paso del tiempo hemos descubierto que nada es lo que parece y que el artista estaba escondiendo grandes misterios que poco a poco van trascendiendo y ensuciando su imagen. Cada vez recibe más críticas, a pesar de que hay muchos medios que siguen dando la cara por él.

«Estuve embarazada de Bertín Osborne y él me convenció para que abortara», ha asegurado Chabeli Navarro. Asegura que Gabriela Guillén está diciendo la verdad porque ella vivió una situación muy similar. «Reviví lo que yo pasé hace dos años. La misma noticia se la di a Bertín hace dos años», dice. «Gabriela ha sido muy valiente, yo no lo fui me», añade. La exnovia del presentador asegura que después de interrumpir su embarazo Bertín rompió con ella y de un momento a otro dejaron de tener comunicación. No esperaba que Bertín se portara de esta forma porque supuestamente estaban bien y la relación que mantenía avanzaba correctamente.

>Chabeli Navarro ha asegurado que decidió interrumpir el embarazo y que después pensaba seguir teniendo vinculación con Bertín Osborne, pero de un momento a otro el presentador desapareció de su vida y ella no entendía por qué había tomado. «Estás en la cama conmigo, me quedo embarazada y luego me vas abandonando poco a poco. Eso es lo que pasó», declara en Lecturas. Chabeli ha hablado más claro que nunca y ha asegurado que en estos momentos no quiere tener ningún tipo de contacto con Bertín porque se ha dado cuenta de que tiene una cara que no termina de convencerle. «No me extrañaría que Bertín volviera con Gabriela, porque sería una manera de lavar su imagen«, dice. Cree que el presentador hace todo de cara al público porque para él es muy importante el qué dirán.

Bertín Osborne ha estallado contra la prensa y ha acusado a los medios de comunicación de poner en una situación muy comprometida Gabriela Guillén. Asegura que está muy decepcionado con algunos compañeros de profesión porque ha trabajado con todos y es amigo de muchos, pero ninguno ha tenido en cuenta su situación y ha arremetido duramente contra él. «Llevo más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo en estos días, tanto Gabriela, como yo, como mi familia, como la suya», empieza diciendo. «Pero ¿qué os está pasando? Ya hemos dicho lo que ha pasado. Yo tengo en la puerta de mi casa varios coches que se cruzan en una carretera secundaria estrecha, con el peligro para la gente que viene», concluye.

