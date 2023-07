Leandro Paredes, uno de los referentes de la Selección Argentina durante la obtención del Mundial de Qatar 2022, se encuentra actualmente libre y a la espera de un nuevo equipo donde continuar su carrera. El mediocampista terminó su cesión en la Juventus y deberá volver al Paris Saint-Germain, donde todo apunta que no será tenido en cuenta.

“Me entusiasma mucho el entrenar con Luis Enrique así que si se da la posibilidad, me quedaré”, declaró el ex Boca hace unas semanas, aunque aún no sabe donde continuará su carrera y ya tiene dos ofertas sobre la mesa, ambas para continuar en la Serie A.

Según informó el periodista Gastón Edul, la Lazio y la Roma están negociando con el jugador para hacerse con sus servicios. Cabe destacar que el oriundo de San Justo ya jugó en la Loba y ya habrían intentado sumarlo en 2022, donde la Vecchia Signora les ganó la pulseada. Además, se encontraría con Paulo Dybala, figura del histórico equipo de la capital italiana dirigido por José Mourinho.

Por otro lado, el otro equipo sufrió la baja de Milinkovic Savic en este mercado tras aceptar una oferta irrechazable del futbol árabe. Por esto mismo, ven al argentino como una gran oportunidad en el mercado para reemplazarlo, debido a su costo cero. Solo el tiempo dirá donde continuará su carrera Leandro Paredes, que tiene como prioridad seguir en el futbol europeo.

Los dos clubes que están interesados en Leandro Paredes son Lazio y Roma. Están negociando con ellos.

Galatasaray no era opción más allá del interés del club. — Gastón Edul (@gastonedul) July 19, 2023 Advertisement





