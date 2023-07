Familiares, amigos y cercanos a Williams Alexander Tapón, el jugador que golpeó al arbitro en medio de un partido de fútbol y se suicidó, velan sus restos en la Sociedad de Fomento del Barrio Agüero en Gerli.

El velorio comenzó en la noche del martes y seguirá hasta este mediodía, cuando será inhumado en el cementerio municipal de Avellaneda.

Ante este panorama, la pareja de Williams contó que él no quería que sus hijos lo vieran en la cárcel y que por ese motivo prefería quitarse la vida.

“En el audio que me manda despidiéndose me dijo que cuide a nuestros hijos y me dijo prefiero que vean todo de una a que me vean todos los días sufriendo en la cárcel, y ahí lo hizo”, explicó Agustina.

NOTICIAS ARGENTINAS

