Bertín Osborne está siendo noticia debido a su polémica paternidad debido a que será padre con 69 años pero no ha sido este hecho el que ha provocado que la presentadora y periodista Sonsoles Ónega haya decidido atacar a Bertín, sino que han sido sus palabras a la hora de reaccionar a este embarazo. Ya que, se ha conocido que Bertín Osborne nunca ha reconocido que la madre de su hijo, Gabriela Guillén, es su pareja y además ha confesado que el que será su sexto hijo, «no es buscado ni deseado».

Además Bertín Osborne ha señalado que Sonsoles Ónega, al igual que otras presentadoras han dado información falsa sobre este embarazo, y la presentadora ha decidido contestar a Bertín de nuevo en directo y en su programa de televisión.

Bertín Osborne subió a su Instagram dos vídeos en los que hablaba sobre el acoso y la presión que tanto el como Gabriela están sufriendo desde que se conoció la noticia de la paternidad de Bertín y que incluso Gabriela le había llamado por teléfono para contarle que no podía ni salir de casa debido a la gran cantidad de periodistas que había en su casa. Un hecho que le molestó mucho a Bertín Osborne debido a que como el mismo confesó él ya ha contado toda la historia y que no les busquen porque no hay nada más que contar.

En una segunda parte del vídeo que publicó Bertín en su Instagram señaló a varias periodistas que habían informado con hechos erróneos sobre su paternidad y sobre todo sobre su relación con Gabriela Guillén. Entre estas periodistas estaban María Patiño y Sonsoles Ónega, que además de estar unidos por el trabajo tienen una relación de amistad según el propio Bertín, y lo que más le ha dolido es que venga por parte de ellas.

Así Sonsoles Ónega al conocer la noticia decidió hablar con Bertín en una entrevista para que el pudiera expresarse libremente y contar su versión de la historia o defenderse de las acusaciones que estaba recibiendo. Pero tras esa llamada ha llegado un intercambio de frases y comentarios que habría abierto una brecha entre ambos.

