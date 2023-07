Bertín Osborne está acaparando todos los titulares debido a su repentina paternidad junto a Gabriela Guillén y que además será abuelo casi a ala vez que nace su sexto hijo, debido a que su hija Claudia Osborne acaba de anunciar su segundo embarazo. A su vez Chabeli Navarro dio ayer una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas donde afirmaba que ella se quedó embaraza de Bertín Osborne pero que le obligó a abortar y que él nunca estuvo a su lado y que todo se lo tenía que informar al chofe de Bertín. Ahora Bertín ha decidido responder a Chabeli a través de la vía legal.

Bertín ha conocido a través de las revistas como Chabeli ha contado la historia sobre un supuesto embarazo donde ella afirmaba que Bertín le confesó que «si decidía tener el niño, sería un hijo secreto». Chabeli además ha confesado que Bertín le dijo lo mismo que a Gabriela en relación al hijo que están esperando,: «me dijo lo mismo que ha dicho ahora con Gabriela, que no era un hijo buscado ni deseado, él no quería tenerlo».

Chabeli también confesó que ahora se arrepiente de abortar,: «pero me sentía sola y tenía miedo», confesaba. «si hubiera tenido un poco de apoyo, yo habría seguido adelante. Cuando me hicieron una ecografía y me hicieron escuchar los latidos del corazón, lo pasé fatal, muy mal».

Bertín Osborne según las confesiones de Chabeli tuvieron una relación más profunda de lo que parece, ya que, él le dejaba las llaves de su casa de Sevilla e iba a la piscina con sus amigas en la casa de Bertín y no había ningún problema por parte del presentador. Además Chabeli ha confesado que la hija mayor de Bertín, Eugenia Osborne, ha llegado a admitir en público que la conocía.

Bertín Osborne no ha querido por el momento hablar sobre las declaraciones que ha dado Chabeli en la revista Lecturas, pero lo que sí ha hecho ha sido mandar un comunicado a través de sus abogados donde Bertín ha dejado claro que su forma de contestar va a ser en los tribunales. El comunicado publico por Bertín Osborne aclara sus intenciones con Chabeli,: «nuestro cliente, don Norberto Ortiz Osborne ha encomendado a este despacho profesional el inicio de las actuaciones legales oportunas para restablecer la verdad en relación con las afirmaciones falsas realizadas por doña Isabel María Navarro, publicadas hoy en una revista de gran difusión«.

