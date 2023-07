Si bien mantuvo una fuerte rivalidad con Luciana Salazar –en especial cuando estaba de novia con Martín Baclini– Cinthia Fernández sorprendió al mostrarse muy cerca de la modelo en el evento infantil, Disney On Ice.

Ante las repercusiones por la foto que muestra su encuentro, la panelista de Nosotros a la mañana recurrió a las redes para contar cómo fue la experiencia: “Contexto de la foto con Luli. En realidad, me dieron el mismo palco, no me pregunten si fue casualidad o fue a propósito, al lado de Luciana. Yo estaba con Flavio Mendoza y ella cae después”, comenzó diciendo la mamá de Charis, Bella y Francesca (frutos de su relación con Matías Defederico) en Instagram Stories.

