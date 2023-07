En una profunda nota que dio a Nosotros a la mañana, Miguel Ángel Prosi -el papá de Elián “L-Gante” Valenzuela– dio a conocer la firme proemsa que le hizo detenido, quien está a poco de cumplir 50 días preso.

“Estoy contento porque mi hijo me prometió que se va a ir de la zona y se va a instalar lo más cerca de Ezeiza”, expresó el entrevistado, dejando en claro que se alejará de algunas amistades que lo rodean en la actualidad.

“Si hay algo que tenemos, que es fundamental, es que nosotros no mentimos. Vamos a ir a la Justicia con la verdad, no con artilugios de ‘qué dijo’, ‘qué no dijo’. Vamos a ir con lo que corresponde. No pedimos que la Justicia sea benévola con Elián, le pedimos que haga lo que corresponde, nada más”, agregó.

