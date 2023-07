Un inesperado cruce se reflotó entre Amalia Granata y el Pollo Álvarez cuando desde LAM la modelo salió con los tapones de punta contra él. ¿El motivo? Recordó que en Nosotros a la mañana una entrevistada la relacionó a una causa por abuso sexual de Anna Chiara del Boca contra su padre, Ricardo Biasotti.

«Mi marido le mandó un mensaje y le dijo ‘por favor, pensá en los hijos de Amalia’, y a todo el panel y al conductor nefasto este, les importó un bledo. Que no se vengan a echar lavandina ahora. Que no se hagan los santos porque en ese programa son unos reverendos hijos de su madre», había dicho la actual diputada.

El Pollo, que dejó la semana pasada el ciclo de eltrece para sumarse a las tardes del canal, fue consultada sobre la polémica. «Me incomoda la situación. Obviamente, yo ya estaba al tanto de eso porque una vez me lo hicieron saber, no sé si Amalia o el marido. Viene mucha gente al programa y la gente habla”, empezó diciendo en una nota con LAM.

“Si ella se sintió incómoda, yo le pido perdón. Traté de hablar con ella y no quiere. Quiere seguir enojada, ya está. Lo lamento de verdad, pero tampoco me voy a bancar los agravios. Estar todo el tiempo enojado es agotador, a mí me gusta la gente que tiene buena onda», concluyó.

