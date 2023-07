Isa Pantoja ha estado esta mañana en ‘El programa de Ana Rosa’ y se ha enfrentado a una información de Antonio Rossi que no le ha hecho ninguna gracia. Según el periodista, Isabel Pantoja desmiente a su hija cuando esta dice que tienes una relación muy estrecha y que hablan habitualmente.

Unas declaraciones que la joven ha negado rotundamente, asegurando que hace unos días fue su madre quien le llamó para informarle de que su hermano estaba ingresado en el hospital. Sin embargo, Rossi ha desvelado que la tonadillera se enteró por las redes sociales y que el pasado lunes estaba disgustada porque se ha dado cuenta que la relación con su hijo está completamente rota.

Después de abandonar las instalaciones de Mediaset, Isa ha asegurado que «no voy a entrar en una polémica ahora» porque «es a mí a la que no le interesa ni me aporta entrar en problemas» ya que «estoy súper contenta con mi boda, con mi pareja, con mi hijo que me voy mañana de vacaciones a Marruecos, solo tengo cosas positivas».

«No tengo ni idea, no voy a hablar del tema de mi hermano y mi madre, ellos verán, no es un tema que dependa de mí» nos comentaba cuando le preguntábamos por la información de Rossi y ha asegurado que «si salen más informaciones tampoco voy a pronunciarme, he aprendido que si los demás quieren crear polémicas que las creen ellos«.

Por último, la colaboradora de televisión nos ha comentado que espera que su madre acuda a su boda con Asraf Beno en Sevilla en los próximos meses porque es uno de los días más importantes de su vida y además, está muy ilusionada con todos los preparativos: «Espero que sí».

