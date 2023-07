Los espectadores de Telecinco están realmente sorprendidos porque Sandra Barneda nunca suele dar informaciones relacionadas con su vida privada y en esta ocasión ha hecho una excepción para sacar a la luz un suceso que vivió hace muchos años. Sandra estaba fuera de España haciendo turismo y decidió disfrutar de una de sus grandes pasiones. La presentadora reconoce que le encantan los muebles antiguos y fue a un mercado para comprobar el estado de unas piezas que le llamaban la atención. Antes de entrar en detalles debemos dejar claro que Sandra ha vuelto a hacer gala de la prudencia que le caracteriza y no ha destapado cuánto dinero le robaron exactamente, pero sí estamos hablando de una cantidad muy elevada.

Advertisement

Sandra Barneda ha conseguido que una de sus colaboradoras más importantes se anime a contar una experiencia similar. Todo esto ha salido a la luz porque en las redes sociales se ha viralizado una estafa que cada vez tiene más peso y es más peligrosa. Hay muchos tipos de engaños y Sandra, desde su programa, ha querido que los espectadores tomen conciencia de lo que está pasando para que nadie sufra lo mismo que sufrió ella. Ha dado muchos detalles para que este caso no se vuelva a repetir, aunque lo que sucedió fue hace muchos años y ahora los estafadores han perfeccionado mucho las técnicas.

Advertisement

«Esto fue hace más de 20 años. Estaba en un mercado de muebles antiguos, que me gustan mucho. Estaba en uno de ellos en Lisboa y allí me ofrecieron un móvil, un nokia, con figura hexagonal, cuando llegó un señor que me me dijo que me lo dejaba muy barato. Al principio le dije que ‘no’, pero nos fue siguiendo y le dije a mi amigo, ‘oye, es que me lo ofrece por muy poco», ha empezado diciendo. La presentadora ha sido muy sincera y lo único que no ha hecho ha sido poner una cifra exacta al dinero que le estafaron.

Advertisement

>Sandra Barneda ha explicado que la primera vez que le enseñaron el teléfono móvil era real y su precio bastante asequible. La cuestión es que cuando se descuido le dieron el cambiazo. Asegura que ha aprendido la lección y que no volverá a intentar pagar menos por un producto que tiene un precio elevado. «Cuando me lo dio era una pastilla de jabón. Una pastilla de jabón que tenía el teclado pegado encima. El primero que cogí era real. Pero al pagarlo y dármelo me dieron en cambiazo. Me quedé con la pastilla de jabón, intentamos correr, que yo era joven y no les atrapamos. Me quedé con cara de tonta y encima mi amigo me dijo: ‘es que tú te pensabas que tenías un chollo encima y por lista te han timado», cuenta en su programa.

Advertisement

De todo esto aprendió que no podía atentar a la suerte. «Nunca más. No lo hagáis. Mejor pagar lo que corresponde», comenta al respecto. Es un buen momento para recordar que Sandra tiene por delante un reto bastante complicado porque ocupa el horario de Sálvame y debe entretener a la audiencia en una franja que es bastante delicada. Los seguidores de Jorge Javier Vázquez insisten en que el nuevo programa de Sandra va a fracasar porque la audiencia de Sálvame es muy fiel y no va a conformarse con poco. Barneda está dando lo mejor de ella para intentar que todo salga bien y que el público se enganche a su formato.

Advertisement

COTILLEO

Advertisement

Seguir leyendo