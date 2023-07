La situación que atraviesa Cayetano Rivera es bastante comprometida porque el torero nunca ha querido llamar la atención de la prensa por su vida privada y en estos momentos todo el mundo está hablando de lo mismo. Recordemos que Lucía Rivera, la hija de la actriz Blanca Romero, le dedicó unas palabras muy controvertidas a Eva González. Antes de entrar en detalles podemos analizar el contexto de esta noticia. Cayetano adoptó a Lucía durante el tiempo que estuvo casado con Blanca Romero y desde entonces mantienen una relación muy estrecha, a pesar de que el torero no pase demasiado tiempo con la escritora en las redes sociales. Ahí está la clave de todo. Son muchos los que piensan que Cayetano está distanciado de la joven y esta última ha tenido que salir en su defensa para dejar claro que los rumores no son ciertos.

Los problemas alcanzaron una gran repercusión porque Lucía Rivera reconoció que su vínculo con Eva González había pasado por etapas bastante delicadas porque la presentadora no era del todo cariñosa. Por primera vez en mucho tiempo ha hecho una confesión comprometida que ha dejado en buen lugar a Eva. Ha pensado que era buena idea volver a hablar de ella, pero en otros términos completamente diferentes. Sus declaraciones están causando mucha repercusión porque Lucía no suele hablar de la presentadora. No podemos olvidar que la joven está teniendo cada vez más poder mediático porque tiene mucho talento en el mundo de la literatura y una vida apasionante que se ha convertido en objetivo para la prensa del corazón.

«La relación con mi padre es especial, yo me crie con mis abuelos. Que yo no cuente que veo a mi padre no significa que no le vea, nunca ha habido una distancia, en redes no todo se ve. Ahora la relación es más cercana. Yo quiero que todos sean felices, sobre todo mi hermano. Eva es un cañón y mi padre es otro cañón pues imagínate lo que va a salir de ahí», ha explicado. Con estas declaraciones podemos corroborar que lucía lleva han solucionado las cuentas que tenían pendiente en el pasado.

>La hija de Cayetano Rivera ha hablado de la relación que su padre mantiene con María Cerqueira. El torero se ha enamorado de nuevo después de separarse de Eva González y Lucía considera que todo está en orden. Esta relación amorosa no ha afectado a la familia y también ha aprovechado para dejarlo claro. «Siempre tuve la familia que quise pero ahora es un momento distinto y genial. Ahora todo es más fácil que antes, en todos los aspectos», comenta la escritora. Más adelante le ha dedicado unas bonitas palabras a la nueva novia de su padre y ha insistido en que el torero se encuentra en una etapa maravillosa.

«Mi relación con María es buena. Me parece una mujer increíble, no tengo una mala palabra que decir sobre ella. Es alucinante. Desde que la vi me sorprendió porque todos sabemos que da un poco de miedo cuando una persona nueva entra en tu familia, a mí me dio bastante miedo pero la conocí y dije: ¡qué tranquilidad!», dice. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que lucía también la ha dedicado unas palabras a su nueva hermanastra y ha explicado qué tipo de trato mantiene con ella sin ningún pudor. Se ha sincerado como nunca porque para ella es importante dejar claro que no hay ningún tipo de problema.

