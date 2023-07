Luego de conocerse que Jorge Rial buscaría llevar a la Justicia a Karina Mazzocco y Luis Ventura después de haber entrevistado en varias oportunidades a su hija, Morena, en A la tarde; la conductora fue contundente al hablar de este tema.

«A mí no me llegó ninguna notificación para presentarme en la mediación. No me gusta dar nombres propios, tampoco me gusta aclarar nada. Pero sí, ya que estamos compartiendo información, quiero contarle a la gente que a mí no me ha llegado ninguna notificación», comenzó diciendo Karina en una nota que dio para LAM.

Y cerró, sin filtro: «Yo lo único que puedo decir es que yo soy la conductora de este programa. No hago la producción, no elijo los temas. Sí puedo llegar a decir ‘no estoy de acuerdo en tal o cual cuestión’ y me lo respetan. Pero esto (entrevistar a More Rial) fue una decisión que tomó la producción y el canal. La hija de Jorge es una persona adulta y todo lo que dijo, lo dijo. En mi vida, en general, soy muy mediadora. Me encanta conciliar y encontrar un puente entre dos personas que están enfrentadas. Y no sé cuántas veces le pregunté a Morena si no había forma de arreglar la situación familiar, fueron un montón. Pero bueno, ella tiene su posición muy tomada. Me quedo muy tranquila con que lo intenté por lo menos».

