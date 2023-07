La situación que está viviendo Bertín Osborne se ha complicado y el presentador necesita ayuda porque cada vez son más los periodistas y los medios que arremeten contra él y le intentan dejar en un mal lugar. Bertín ha emitido un comunicado en sus redes sociales. El presentador piensa que está siendo víctima de una campaña que no se ajusta a la verdad y que no tiene nada de cierto, por eso ha dado explicaciones en sus redes sociales y ha desvelado que está apoyando a Gabriela Guillén desde la distancia. Bertín hizo un comentario muy desafortunado sobre el nuevo hijo que está esperando. Ahora se ha dado cuenta de que cometió un error y pidió disculpas, pero Gabriela Guillén ha empezado una carrera en solitario y no está dispuesta a ayudarle.

Terelu Campos ha roto una danza a favor de Bertín Osborne porque son amigos desde hace mucho tiempo y considera que la situación no se ha entendido bien. Es cierto que el presentador ha hablado más de la cuenta y ha tenido errores que podría haberse ahorrado, pero Terelu cree que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y está convencida de que su amigo es una bellísima persona. Por esa razón no entiende que ahora todo el mundo le ataque y también sabe que muchos periodistas están cargando contra Bertín porque en estos momentos es la tendencia. No podemos olvidar que en su etapa Bertín fue un rostro muy deseado y todos los medios querían hablar con él.

El exmarido de Fabiola Martínez se ha convertido en un personaje muy buscado, pero en estos momentos su reputación no atraviesa una buena etapa. Son muchos los periodistas que han cargado contra él porque consideran innecesario los comentarios que ha hecho sobre el hijo que está esperando. Bertín ha intentado explicar que no quiere ofender a nadie, lo único que está intentando es no llamar la atención y pasar inadvertido porque es una situación muy comprometida.

>Terelu Campos ha escrito en su blog de Lecturas sobre este asunto. «A pesar de todas sus últimas polémicas, por lo que le conozco, tengo que decir que Bertín Osborne es una persona cercana, generosa y que siempre te hace sentir bien. Yo solo tengo palabras de agradecimiento del trato que he recibido de él hacia mi persona durante el tiempo que he podido compartir con él en su finca de Sevilla y hasta en cualquier sitio en el que nos hemos encontrado dentro y fuera de los platós de televisión», ha empezado diciendo. «Por eso, sabiendo que es un gran tipo y que toda esta polémica le está suponiendo un dolor, por sus últimas manifestaciones en las redes sociales, no me gusta que la gente a la que quiero sufra», concluye.

La hija de María Teresa Campos también ha reconocido que las palabras de Bertín Osborne fueron muy desafortunadas y que no estuvo acertado. Terelu admite que las palabras fueron demasiado contundentes y le ha dado la razón a Mercedes Milá, una de las nuevas rivales del presentador. «Entiendo que las declaraciones de Gabriela Guillén, madre de su futuro hijo, diciendo que no se sentía apoyada por su pareja, hayan removido la historia de muchas mujeres que estamos muy sensibilizadas con determinadas manifestaciones del pasado que no tienen cabida en el presente del año 2023, como dijo el pasado viernes en el Deluxe Mercedes Milá», ha explicado Terelu. Mercedes Milá ha cargado en más de una ocasión contra Bertín Osborne e incluso llegó a decir que le parecía «repugnante» lo que había hecho con Gabriela Guillén.

