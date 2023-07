En medio de la felicidad que vive a poco de debutar en la pista de Bailando 2023, el programa que conducirá Marcelo Tinelli por América, Camila Homs abrió su corazón y reveló que está en un gran momento sentimental de la mano de José “el Principito” Sosa.

“Está todo viento en popa. Nuestros hijos ya se conocieron y estamos súper bien, muy contentos”, remarcó la expareja de Rodrigo de Paul –con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista– sobre el futbolista que también tiene dos hijos de una relación anterior.

Por otro lado, la pareja de Chato, con quien tiene a su hijo Valentín, habló de su participación en el ciclo: “Mi interés no está puesto en ganar el certamen, mi objetivo es bailar. Me pasa mucho que me enojo con ‘Lourdes, la bailarina’ porque muchos años me lastimé el cuerpo, tengo lesiones”.

