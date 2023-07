Nicolás Occhiato y Migue Granados protagonizaron una polémica que fue viral en las últimas horas por sus programas de streaming y Flor Vigna bancó a su expareja en su visita a Intrusos.

Es que el hijo de Pablo Granados debutó hace poco menos de un mes con su canal digital, Olga, y al fundador de Luzu TV no le simpatizó la posibilidad de que su competencia haga una transmisión en el estadio River Plate.

En diálogo con Intrusos, Granados le contestó: “La gente se encargó de decir que él lo había dicho por mí, pero no me ofendió para nada, es mi amigo Nico. Me cagué de risa”.

