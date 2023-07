Se terminó la espera. Lionel Messi volverá a la competencia oficial en el debut con su nuevo club, el Inter Miami, que disputará la Leagues Cup ante el Cruz Azul de México, desde las 21 en el DRV PNK (Drive Pink) Stadium, en Fort Lauderdale, la nueva casa del astro argentino.

La cita no pasa inadvertida para nadie del mundo futbolero. Se trata del tercer debut a nivel clubes del argentino, que si bien iniciará desde el banco de suplentes en un acuerdo alcanzado con su entrenador Gerardo Martino, se espera que su ingreso se concrete promediando el partido o en el segundo tiempo. A su lado estará su compañero y amigo Sergio Busquets, quien también hará su debut.

El sueño parece ser extensible a la dirigencia del Inter, que para la ocasión especial del debut de Messi diseñó un detalle en la camiseta rosada tradicional. Sobre la parte posterior, a la altura del cuello, inscribió la frase: “Libertad para soñar”.

La expectativa puesta sobre Messi y el resto de la plantilla que poco a poco se va conformando es enorme en el Inter Miami. Mientras se aguarda por la llegada de Jordi Alba y la oficialización de Avilés y Farías, el entrenador Martino sueña con modificar el mal andar del equipo en la Conferencia Este de la MLS.

Our @LeaguesCup story begins tonight 👊#CAZvMIA | 8:00PM ET | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/aFzZNUfFSl

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 21, 2023