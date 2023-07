Ayer se celebró el Día del Amigo en todo el mundo, y los festejos suelen ser de todos los tipos: bastantes extensos o acotados, multitudinarios o en grupos reducidos, suelen hacerse en casas particulares y otros en lugares públicos. El común denominador es la presencia de bebidas alcohólicas y algunos otros excesos. Es por eso que, en el caso de Tucumán, el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) suele tener bastante trabajo durante toda la jornada.

Ante la consulta sobre cuál era la lectura de este buen comportamiento de los ciudadanos, el profesional explicó que «creo que pueden ser varios aspectos. Puede ser un tema económico porque la gente busca juntarse más en su casa porque puede ahorrar algo de dinero. Por otro lado, durante el día también pudo ser la temperatura. Son varios temas que pueden motivar a esto».

Semrik contó que «las actas que hubo anoche fueron por lugares que venden bebidas alcohólicas después de las 23 horas y también lugares que no estaban habilitados, que no concurrieron para habilitarse este año». Y agregó: «todos los años se paga un canon anual para el expendio de bebidas alcohólicas. Hay categorías. No es lo mismo un drugstore que un boliche».

